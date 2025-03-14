Один из крупнейших ретейлеров в России обзавелся новыми акционерами

«М.Видео-Эльдорадо» объявила о докапитализации на 30 млрд рублей в январе-июне

Один из крупнейших ретейлеров бытовой техники в России — группа «М.Видео-Эльдорадо» — объявила о докапитализации компании на общую сумму в 30 миллиардов рублей в первой половине 2025 года. Об этом сообщает РБК.

Имена новых инвесторов в группе раскрывать не стали. При этом первые платежи от них уже поступили и составили в общей сложности 11,5 миллиарда рублей, пояснил представитель компании. Он отказался детализировать механизм и сроки докапитализации, отметив, что эта информация появится позже.

Во второй половине февраля стало известно о смене руководства «М.Видео-Эльдорадо». Группу возглавил Феликс Либ из косметологической компании Natura Siberica. Он отметил, что значительные изменения затронут не только совет директоров ретейлера, но и топ-менеджмент.

Привлеченные от новых инвесторов денежные средства, добавил Либ, нужны для реализации обновленной стратегии группы на ближайшие три года. Концепция была разработана менеджментом компании и согласована со всеми акционерами. Новая стратегия, в частности, подразумевает открытие новых магазинов «эффективного компактного формата» и закрытие убыточных торговых точек. Кроме того, в компании ожидают заметного роста онлайн-продаж до 70 процентов за счет углубления взаимодействия с маркетплейсами и открытия шоу-румов, а также выход на рынки ряда стран СНГ, заключил гендиректор группы.