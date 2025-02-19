В «М.Видео-Эльдорадо» решили сменить руководство

РБК: Новым главой «М.Видео-Эльдорадо» станет Феликс Либ из Natura Siberica

Новым гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» станет Феликс Либ из Natura Siberica. О решении сменить руководство компании со ссылкой на источники на рынке бытовой техники сообщает РБК.

Главой компании вместо Билана Ужахова станет бывший руководитель Natura Siberica Феликс Либ. Вопрос о его назначении рассмотрят на ближайшем совете директоров. При этом главным исполнительным директором продавца бытовой техники останется Сергей Ли.

Ужахов руководил компанией с августа 2022 года вместо Алексея Сухова, который покинул должность по собственному желанию. До этого он являлся членом совета директоров сети, а с 2017 по 2020 год был гендиректором ПАО «М.Видео».

Как отмечает РБК, смена гендиректора происходит на фоне слухов о продаже группы. По данным газеты «Ведомости», ее владельцы ведут переговоры с одним из банков и якобы уже провели аудит и обсуждают возможную сделку с Промсвязьбанком (ПСБ).

По итогам первой половины 2023 года выручка «М.Видео-Эльдорадо» упала на 18 процентов. Чистый убыток группы за этот период времени составил около пяти миллионов рублей. Эксперты называют ретейлера лидером рынка, а положение дел в «М.Видео-Эльдорадо» — маркером ситуации во всей отрасли.