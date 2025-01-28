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00:48, 28 января 2025Экономика

Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» задумались о продаже сети

«Ведомости»: Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже сети
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца. Об этом пишут «Ведомости».

Четыре источника рассказали изданию, что владельцы крупнейшего российского ретейлера электроники и бытовой техники ведут переговоры «с одним из банков». По некоторой информации, речь идет о сделке с «Промсвязьбанком».

В самой группе отказались комментировать информацию, назвав ее слухами. Однако один из собеседников сообщил, что компания уже провела аудит.

По итогам первой половины 2023 года стало известно о падении выручки в «М.Видео-Эльдорадо» на 18 процентов. Чистый убыток группы за этот период времени составил около 5 миллионов рублей. Эксперты называют ретейлера лидером рынка, а положение дел в «М.Видео-Эльдорадо» — маркером ситуации во всей отрасли.

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