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08:37, 14 марта 2025Мир

Одна страна не из Европы обсудит с ЕС отправку войск на Украину

ABC: Австралия обсудит со странами ЕС отправку войск на Украину
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ben Birchall / Pool via Reuters

Австралия обсудит со странами Европейского союза (ЕС) отправку войск на Украину в ходе онлайн-саммита, который состоится 15 марта. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники.

«Премьер-министр [Энтони Альбанезе] примет участие в телефонном разговоре в субботу вечером по австралийскому времени и по-прежнему открыт для рассмотрения запроса на отправку австралийских войск в составе миротворческих сил», — приводит телеканал слова источников.

Также отмечается, что во встрече примут участие Германия, Италия, Канада, Новая Зеландия и Франция. При этом инициатива Альбанезе отправить войска на Украину критикуется внутри страны лидером крупнейшей оппозиционной силы Либеральной партии Австралии Питером Даттоном.

4 марта Альбанезе заявил, что Австралия открыта для просьб принять участие в миротворческих операциях на Украине. Уточняется, что Канберра захотела поддержать Киев после решения президента США Дональда Трампа о приостановке всей военной помощи Киеву.

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