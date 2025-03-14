Одна страна не из Европы обсудит с ЕС отправку войск на Украину

ABC: Австралия обсудит со странами ЕС отправку войск на Украину

Австралия обсудит со странами Европейского союза (ЕС) отправку войск на Украину в ходе онлайн-саммита, который состоится 15 марта. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники.

«Премьер-министр [Энтони Альбанезе] примет участие в телефонном разговоре в субботу вечером по австралийскому времени и по-прежнему открыт для рассмотрения запроса на отправку австралийских войск в составе миротворческих сил», — приводит телеканал слова источников.

Также отмечается, что во встрече примут участие Германия, Италия, Канада, Новая Зеландия и Франция. При этом инициатива Альбанезе отправить войска на Украину критикуется внутри страны лидером крупнейшей оппозиционной силы Либеральной партии Австралии Питером Даттоном.

4 марта Альбанезе заявил, что Австралия открыта для просьб принять участие в миротворческих операциях на Украине. Уточняется, что Канберра захотела поддержать Киев после решения президента США Дональда Трампа о приостановке всей военной помощи Киеву.