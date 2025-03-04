Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:05, 4 марта 2025Мир

Одна страна не из Европы захотела отправить войска на Украину

Альбанезе: Австралия открыта для участия в миротворческих операциях на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Австралия открыта для просьб принять участие в миротворческих операциях на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, сообщает Bloomberg.

«Мы солидарны с народом Украины и президентом [Владимиром] Зеленским. В настоящее время ведется дискуссия о возможном миротворчестве, и, с точки зрения моего правительства, мы открыты для рассмотрения любых предложений в будущем», — отметил австралийский премьер.

Агентство подчеркивает, что Альбанезе решил поддержать украинцев после решения президента США Дональда Трампа о приостановке всей военной помощи Киеву.

Ранее Альбанезе поддержал американского лидера, забывшего значение трехстороннего пакта AUKUS, созданного в 2021 году США, Австралией и Великобританией. Альбанезе сказал, что в таких вопросах есть много аббревиатур, которые могут сбивать с толку, и подчеркнул, что у Австралии нет причин для беспокойства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не хватит оружия, денег и людей». Вэнс заявил о нежелании США вечно финансировать боевые действия на Украине

      Хозяин выразил готовность отправиться в тюрьму за проступок его собак

      54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в прозрачном наряде

      В российском городе двухлетний ребенок попал в реанимацию с наркотическим отравлением

      В Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году

      К производителям продуктов для «Светофора» придут с проверкой

      Одна страна не из Европы захотела отправить войска на Украину

      Россиянка описала поездку в Стамбул фразой «город безумно дорогой»

      В России начались продажи нового флагмана Honor

      В российский бюджет вернули рекордную сумму денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше