Одна страна не из Европы захотела отправить войска на Украину

Альбанезе: Австралия открыта для участия в миротворческих операциях на Украине

Австралия открыта для просьб принять участие в миротворческих операциях на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, сообщает Bloomberg.

«Мы солидарны с народом Украины и президентом [Владимиром] Зеленским. В настоящее время ведется дискуссия о возможном миротворчестве, и, с точки зрения моего правительства, мы открыты для рассмотрения любых предложений в будущем», — отметил австралийский премьер.

Агентство подчеркивает, что Альбанезе решил поддержать украинцев после решения президента США Дональда Трампа о приостановке всей военной помощи Киеву.

Ранее Альбанезе поддержал американского лидера, забывшего значение трехстороннего пакта AUKUS, созданного в 2021 году США, Австралией и Великобританией. Альбанезе сказал, что в таких вопросах есть много аббревиатур, которые могут сбивать с толку, и подчеркнул, что у Австралии нет причин для беспокойства.