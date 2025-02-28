Трамп не смог вспомнить о существовании военного пакта AUKUS

Американский лидер Дональд Трамп не смог вспомнить о существовании трехстороннего военного пакта с участием США, Великобритании и Австралии под названием AUKUS, координирующем производство атомного подводного флота. Об этом сообщает ABC News.

Во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Белый дом репортеры задали вопрос Трампу о переговорах с британцами и австралийцами о будущем AUKUS.

«Что это значит?» — спросил американский лидер, не узнав название пакта. Журналисты напомнили ему значение аббревиатуры, после чего политик сказал, что он «обсудит этот вопрос с союзниками».

Трамп также обратился к Стармеру, заявив, что «у Великобритании замечательные отношения с Австралией», на что британский премьер кивнул.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в акватории Южно-Китайского моря.

24 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50 процентов, Китай мог бы присоединиться. По его словам, Москва готова к дискуссиям, так как «предложение хорошее».

