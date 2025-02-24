Путин предложил США сократить вооружения

Путин: РФ и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50 процентов

Россия и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50 процентов, Китай мог бы присоединиться, заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Россия 1».

По мнению политика, оборонные расходы России и США могут быть сокращены по обоюдной договоренности.

«Соединенные Штаты бы сократили на 50 процентов, и мы бы сократили на 50 процентов. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась бы, если захочет», — указал глава государства.

По его словам, Москва готова к дискуссиям, так как «предложение хорошее».

Ранее Путин сравнил оборонные расходы США и России. По его словам, Соединенные Штаты тратят на оборону примерно 40 процентов от общемировых военных расходов, тогда как Россия — 3,5 процента.