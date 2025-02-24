Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:08, 24 февраля 2025Россия

Путин предложил США сократить вооружения

Путин: РФ и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50 процентов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50 процентов, Китай мог бы присоединиться, заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Россия 1».

По мнению политика, оборонные расходы России и США могут быть сокращены по обоюдной договоренности.

«Соединенные Штаты бы сократили на 50 процентов, и мы бы сократили на 50 процентов. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась бы, если захочет», — указал глава государства.

По его словам, Москва готова к дискуссиям, так как «предложение хорошее».

Ранее Путин сравнил оборонные расходы США и России. По его словам, Соединенные Штаты тратят на оборону примерно 40 процентов от общемировых военных расходов, тогда как Россия — 3,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о желании России добиться мира на Украине

      Трамп заявил о постоянных контактах с Путиным

      Путин призвал Европу посидеть дома и подумать

      Трамп позвонил Путину одному из первых после выборов

      Трамп заявил о нежелании России отвечать на звонки США до его возвращения в Белый дом

      Трамп заявил о заключении сделки по Украине в пользу России

      Путин назвал первый шаг в урегулировании украинского конфликта

      Макрон оттолкнул руку потянувшегося к его колену Трампа

      Путин предложил подумать США о совместном производстве алюминия

      Путин заявил о свободных руках Трампа на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше