Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:48, 28 марта 2024Россия

Путин сравнил оборонные расходы США и России

Путин: США тратят на оборонные расходы около 40% от общемировых военных расходов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин сравнил оборонные расходы США и России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты тратят на оборонные расходы примерно 40 процентов от общемировых военных расходов, тогда как Россия — 3,5 процента. Он отметил, что в абсолютных цифрах затраты на оборону в 2022 году у США составили 811 миллиардов долларов, а у России — 72 миллиарда долларов.

Политик также привел данные Стокгольмского института мира, согласно которым Соединенные Штаты в 2022 году потратили на оборону 3,5 процентов ВВП, а Россия — 4 процента.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская государственная система позволяет стране развивать военную промышленность, из-за чего США проиграют гонку вооружений в случае ее развязывания. Риттер добавил, что Россия «построила военную промышленность, которая превосходит таковую у НАТО».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН признали факты пыток российских военнопленных на Украине. Что солдаты рассказали об этом сотрудникам организации?

      Германия передаст ВСУ 10 тысяч артснарядов

      Стало известно о взрыве в Харькове

      Путин сравнил оборонные расходы США и России

      Путин назвал лозунги «Россия только для русских» тревожными

      Селена Гомес снялась в бюстгальтере

      Путин оценил действия боевой авиации России в СВО

      Путин заявил об отсутствии планов у России воевать с НАТО

      В Греции на сельскохозяйственных угодьях нашли ящики с ракетами

      Путин назвал единственный способ развалить Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше