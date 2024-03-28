Путин: США тратят на оборонные расходы около 40% от общемировых военных расходов

Президент РФ Владимир Путин сравнил оборонные расходы США и России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты тратят на оборонные расходы примерно 40 процентов от общемировых военных расходов, тогда как Россия — 3,5 процента. Он отметил, что в абсолютных цифрах затраты на оборону в 2022 году у США составили 811 миллиардов долларов, а у России — 72 миллиарда долларов.

Политик также привел данные Стокгольмского института мира, согласно которым Соединенные Штаты в 2022 году потратили на оборону 3,5 процентов ВВП, а Россия — 4 процента.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская государственная система позволяет стране развивать военную промышленность, из-за чего США проиграют гонку вооружений в случае ее развязывания. Риттер добавил, что Россия «построила военную промышленность, которая превосходит таковую у НАТО».