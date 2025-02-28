В Австралии отнеслись с пониманием к забывчивости Трампа

Премьер Австралии Альбанезе о Трампе и AUKUS: Иногда люди забывают аббревиатуры

В том, что президент США Дональд Трамп забыл значение трехстороннего пакта AUKUS, нет ничего страшного, поскольку иногда у людей возникают проблемы с большим количеством аббревиатур. Таким образом премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поддержал американского лидера, сообщает телеканал SBS News.

«В таких делах действительно много аббревиатур, и время от времени они сбивают нас с толку», — отметил политик.

Альбанезе подчеркнул, что у Австралии «нет причин для беспокойства».

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в акватории Южно-Китайского моря.

Ранее Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не смог вспомнить о существовании AUKUS, координирующего производство атомного подводного флота. Однако после того, как журналисты напомнили ему значение аббревиатуры, он заявил, что «обсудит этот вопрос с союзниками».