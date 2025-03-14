Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:05, 14 марта 2025Бывший СССР

Одно преимущество помогло ВС России застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого

Боец Молчун: Туман помог застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого в ДНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Погодные условия стали преимуществом, которое помогло ВС России застать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) врасплох во время штурма Новоочеретоватого в Донецкой народной республике (ДНР). Им помог туман, об этом рассказал командир штурмовой группы с позывным Молчун, видео с ним опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

«При штурме населенного пункта туманная погода сыграла на руку, поскольку нам удалось достичь эффекта неожиданности. Мы отбили у ВСУ позиции и долгое время удерживали до прихода подкрепления», — уточнил военнослужащий.

Также Молчун сообщил, что противнику больше не удается удерживать контроль над небом в населенном пункте, так как ВС РФ, в частности, силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли закрепиться на позициях.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военные при зачистке села несколько раз применили способ подрыва опорных пунктов ВСУ с помощью переделанных противотанковых мин ТМ-62.

В феврале в зоне СВО заметили «Воблу» с противотанковой миной ТМ-62. Аппарат может сбросить боеприпас на цель или обеспечить дистанционное минирование направления.

    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник попал в крышу дома в Москве

    На Украине сделали мрачный прогноз о беженцах

    20-летняя дочь Моники Беллуччи поделилась снимком в бикини

    Россиянка описала квартиры в Швеции словами «такое даже в страшном сне не хочу увидеть»

    Трамп отдал честь собакам

    Украинцев захотели отговорить воссоединяться с супругами и детьми

    Рыбаки поймали сетью женщину в море

    Российские БМП и БМД штатно оснастили «накидками»

    Беспилотник запутался в проводах и упал на подмосковную дорогу

    Каллас раскрыла влияние ЕС на США по ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше