Одно преимущество помогло ВС России застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого

Боец Молчун: Туман помог застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого в ДНР

Погодные условия стали преимуществом, которое помогло ВС России застать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) врасплох во время штурма Новоочеретоватого в Донецкой народной республике (ДНР). Им помог туман, об этом рассказал командир штурмовой группы с позывным Молчун, видео с ним опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

«При штурме населенного пункта туманная погода сыграла на руку, поскольку нам удалось достичь эффекта неожиданности. Мы отбили у ВСУ позиции и долгое время удерживали до прихода подкрепления», — уточнил военнослужащий.

Также Молчун сообщил, что противнику больше не удается удерживать контроль над небом в населенном пункте, так как ВС РФ, в частности, силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли закрепиться на позициях.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военные при зачистке села несколько раз применили способ подрыва опорных пунктов ВСУ с помощью переделанных противотанковых мин ТМ-62.

В феврале в зоне СВО заметили «Воблу» с противотанковой миной ТМ-62. Аппарат может сбросить боеприпас на цель или обеспечить дистанционное минирование направления.