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06:33, 8 февраля 2025Наука и техника

Российский беспилотник-миноносец из четырех дронов попал на видео

Российские военные собрали беспилотник-миноносец из четырех дронов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили новый российский дрон-миноносец «Вобла». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) собран из четырех FPV-дронов. Он способен переносить и сбрасывать на цель противотанковую мину ТМ-62 весом около 10 килограммов, после чего возвращаться на базу.

В сентябре 2024 года сообщалось, что на «Уралдронзаводе» был разработан тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Модульный беспилотник в зависимости от поставленных задач может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин или сбрасывать на противника мощный фугас. Кроме того, «Бердыш» может применяться для нанесения огневого поражения из реактивного пехотного огнемета «Шмель» или РПГ-30 «Крюк».

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