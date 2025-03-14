Росгвардия уничтожила замаскированный блиндаж ВСУ в Харьковской области

Росгвардия уничтожила замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе росгвардии.

По данным ведомства, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время воздушной разведки вычислили замаскированный в лесополосе вражеский опорный пункт на харьковском направлении. Росгвардейцы исследователи его, установили, что в нем находятся украинские военные, и приняли решение об огневом воздействии.

Блиндаж ВСУ был уничтожен ударом БПЛА с системой сброса боеприпасов.

Ранее стало известно, что росгвардейцы продолжают разгром украинских боевиков в Суджанском приграничье Курской области.