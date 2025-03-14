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00:47, 14 марта 2025Бывший СССР

Опубликованы кадры уничтожения подразделения ВСУ у Часового Яра

Появились кадры уничтожения подразделения ВСУ у Часового Яра
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Опубликовано видео уничтожения подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Часового Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры размещены в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что разведка бригады «Север-В» обнаружила передвижение восьми украинских боевиков. Предположительно, это группа снабжения. Бойцы попытались спрятаться в полуразрушенном блиндаже, однако не успели.

Ранее российские военные уничтожили в Курской области бронетехнику ВСУ, переданную странами НАТО. В частности, были ликвидированы бронемашины HMMWV производства США, а также канадские Roshel Senator.

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