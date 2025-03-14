Орбан осудил «яйцеголовых в Брюсселе» за решения по членству Украины в ЕС

Орбан: ЕС хочет, чтобы Украина вступила в объединение до 2030 года

В Европейском союзе (ЕС) хотят, чтобы Украина вступила в объединение до 2030 года, но Венгрия не допустит решения данного вопроса в обход ее воли. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Нельзя допустить, чтобы несколько яйцеголовых в Брюсселе сидели за столом и на бумажном основании за столом решали, может Украина быть членом ЕС или нет», — отметил Орбан.

Политик добавил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила о возможном вступлении Киева в ЕС до 2029 или 2030 года. По словам премьера, вопрос о членстве Киева должен решаться с учетом мнения Будапешта, так как «никто не может быть членом Евросоюза без поддержки всех остальных стран-членов».

Ранее Орбан заявил, что Брюссель обещает Украине ускоренное вступление в Евросоюз в обмен на продолжение конфликта с Россией.