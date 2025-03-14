Орбан рассказал об обещании ЕС Украине за продолжение боев с Россией

Брюссель обещает Украине ускоренное вступление в Европейский союз (ЕС) в обмен на продолжение войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает портал HVG.
«Это разрушит весь Евросоюз. Это уничтожит нас», — подчеркнкл премьер, пояснив, что поспешное присоединение Украины к блоку нанесет непоправимый экономический ущерб европейским странам.
Орбан обраил внимание, что Северная Македония, Сербия и Черногория гораздо лучше готовы к вступлению в ЕС, чем Украина.
Ранее Орбан заявил о потере страной 20 миллиардов евро из-за конфликта на Украине. Он добавил, что реализация планов Европейского союза по финансовой помощи Украине приведет к экономическим проблемам.
Кроме того, Орбан отметил, что к этому приведет и военная помощь Киеву. «Я уверен, что это решение Брюсселя обрушит европейскую экономику», — заявил Орбан.