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11:30, 14 марта 2025Мир

Орбан рассказал об обещании ЕС Украине за продолжение боев с Россией

Орбан: Брюссель обещает Украине членство в ЕС за продолжение боев с Россией
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Брюссель обещает Украине ускоренное вступление в Европейский союз (ЕС) в обмен на продолжение войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает портал HVG.

«Это разрушит весь Евросоюз. Это уничтожит нас», — подчеркнкл премьер, пояснив, что поспешное присоединение Украины к блоку нанесет непоправимый экономический ущерб европейским странам.

Орбан обраил внимание, что Северная Македония, Сербия и Черногория гораздо лучше готовы к вступлению в ЕС, чем Украина.

Ранее Орбан заявил о потере страной 20 миллиардов евро из-за конфликта на Украине. Он добавил, что реализация планов Европейского союза по финансовой помощи Украине приведет к экономическим проблемам.

Кроме того, Орбан отметил, что к этому приведет и военная помощь Киеву. «Я уверен, что это решение Брюсселя обрушит европейскую экономику», — заявил Орбан.

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