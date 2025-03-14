Орбан: Сербия и Черногория должны вступить в ЕС вперед Украины

Сербия и Черногория, а также Северная Македония должны вступить в Европейский союз (ЕС) вперед Украины «завтра утром». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Euronews Serbia.

«Это принесло бы огромную экономическую выгоду всему Европейскому союзу и особенно Венгрии, потому что мы соседняя страна. Завтра утром должны быть приняты Сербия, Северная Македония и Черногория», — заявил Орбан. По его словам, вступление этих трех балканских стран принесет выгоды экономике Венгрии и других стран ЕС.

Орбан также заявил, что эти страны нужно принимать в ЕС вперед Украины. По его словам, ее вступление в ЕС разрушит экономику Венгрии. Украина, отмечает Орбан, «только берет деньги и ничего не приносит».

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украине нужно вступить в ЕС до 2030 года. «Нельзя допустить, чтобы несколько яйцеголовых в Брюсселе сидели за столом и на бумажном основании за столом решали, может Украина быть членом ЕС или нет», — заявил он.