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18:49, 14 марта 2025Мир

Орбан предложил нескольким странам вступить в ЕС вперед Украины завтра утром

Орбан: Сербия и Черногория должны вступить в ЕС вперед Украины
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сербия и Черногория, а также Северная Македония должны вступить в Европейский союз (ЕС) вперед Украины «завтра утром». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Euronews Serbia.

«Это принесло бы огромную экономическую выгоду всему Европейскому союзу и особенно Венгрии, потому что мы соседняя страна. Завтра утром должны быть приняты Сербия, Северная Македония и Черногория», — заявил Орбан. По его словам, вступление этих трех балканских стран принесет выгоды экономике Венгрии и других стран ЕС.

Орбан также заявил, что эти страны нужно принимать в ЕС вперед Украины. По его словам, ее вступление в ЕС разрушит экономику Венгрии. Украина, отмечает Орбан, «только берет деньги и ничего не приносит».

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украине нужно вступить в ЕС до 2030 года. «Нельзя допустить, чтобы несколько яйцеголовых в Брюсселе сидели за столом и на бумажном основании за столом решали, может Украина быть членом ЕС или нет», — заявил он.

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