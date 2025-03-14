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16:48, 14 марта 2025Силовые структуры

Оставившую младенца на морозе мать арестовали в российском регионе

На Урале суд арестовал мать, оставившую младенца на морозе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области взял под стражу женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка на морозе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщину обвиняют в преступлении по статье о покушении матерью на новорожденного ребенка сразу же после родов. 4 марта на скамейке около жилого дома нашли сверток с новорожденным ребенком. Мужчина занес его в подъезд и вызвал медиков.

Младенца доставили в реанимацию с общим переохлаждением. Было установлено, что с момента рождения мальчика прошло не более суток.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил к десяти годам лишения свободы местную жительницу, расправившуюся с 11-месячным сыном.

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