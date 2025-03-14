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18:02, 14 марта 2025Путешествия

Пассажирка описала аварийную посадку самолета в Москве словами «обезумевшая толпа орала»

Эксперт по туризму Котляр рассказала об аварийной посадке Red Wings в Москве
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Lyoshman / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета авиакомпании Red Wings описала аварийную посадку в Москве словами «обезумевшая толпа орала». Своим опытом эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр поделилась в личном Telegram-канале.

Россиянка рассказала, что недавно летела с братом в Израиль на лайнере с технической неисправностью. Она заметила неладное уже при наборе высоты, обратив внимание на то, что борт поднимается медленно. Спустя час полета догадки подтвердились: командир воздушного судна сообщил о проблеме. Оказалось, что стойки шасси не убрались после взлета.

В результате самолет вернулся в город вылета и еще два с половиной часа кружил над ним, чтобы израсходовать топливо. Всего в небе пассажиры провели почти четыре часа.

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«Что я перенесла за эти четыре часа — лучше помолчу. Бортпроводники очень старались успокоить встревоженных людей, но сами ходили с серыми лицами», — описала она происходящее на борту. Лайнер приземлился в Домодедово в 22:00, после чего начался хаос.

«Выбираясь из обезумевшей толпы, которая кричала и орала на весь аэропорт, я видела, что люди искали транзитные возможности, чтобы улететь в Израиль и не ждать решения авиакомпании. Люди были напуганы», — заметила Котляр. В итоге ей и брату удалось той же ночью вылететь в Израиль со стыковкой в Баку, но все другие пассажиры остались ждать утреннего рейса Red Wings. При этом им не сообщили, отправят их на новом самолете или же на том самом, но отремонтированном.

Ранее у другого направлявшегося за границу самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Минвод в Стамбул пассажирского лайнера в четверг, 13 марта.

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