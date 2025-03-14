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12:00, 14 марта 2025Путешествия

У летевшего за границу самолета с россиянами на борту возникли проблемы с шасси

Aviaincident: У летевшего из Минвод самолета возникли проблемы с шасси
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: РИА Новости

У направлявшегося за границу самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Минвод в Стамбул пассажирского лайнера в четверг, 13 марта. Экипаж доложил о неполадках с управлением передней стойкой шасси.

В результате воздушное судно пришлось вернуть на стоянку с места запуска.

Ранее в самолете российской авиакомпании «ИрАэро» произошла разгерметизация во время полета. Инцидент произошел на борту летевшего из монгольского города Маньчжурия в Красноярск воздушного судна в среду, 12 марта. Экипаж доложил о разгерметизации и попросил аварийное снижение.

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