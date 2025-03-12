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19:27, 12 марта 2025Путешествия

В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация во время полета

В летевшем в Красноярск самолете произошла разгерметизация во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Alex Desanshe / Shutterstock / Fotodom  

В самолете российской авиакомпании «ИрАэро» произошла разгерметизация во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация возникла на борту летевшего из Маньчжурии в Красноярск воздушного судна в среду, 12 марта. Экипаж доложил о разгерметизации и попросил аварийное снижение.

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Отмечается, что посадка в аэропорту назначения прошла благополучно. Никто не пострадал.

Ранее летевший из-за границы в Москву самолет авиакомпании FlyDubai резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел со следовавшим из Дубая Boeing 737-800 во вторник, 11 марта. Экипаж принял решение отправиться на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в авиаузле российской столицы.

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