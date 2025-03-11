Летевший из-за границы в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Aviaincident: Летевший из Дубая в Москву самолет FlyDubai сел в Самаре

Летевший из-за границы в Москву самолет авиакомпании FlyDubai резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Дубая Boeing 737–800 во вторник, 11 марта. Экипаж принял решение отправиться на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в авиаузле российской столицы.

В результате воздушное судно приземлилось в аэропорту Самары. Посадка прошла благополучно. Сигналы срочности и бедствия пилоты не объявляли.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Инцидент произошел с летевшим из Оренбурга в Москву Airbus A320 в понедельник, 10 марта.

