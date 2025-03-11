Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 11 марта 2025Путешествия

Летевший из-за границы в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Aviaincident: Летевший из Дубая в Москву самолет FlyDubai сел в Самаре
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из-за границы в Москву самолет авиакомпании FlyDubai резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Дубая Boeing 737–800 во вторник, 11 марта. Экипаж принял решение отправиться на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в авиаузле российской столицы.

В результате воздушное судно приземлилось в аэропорту Самары. Посадка прошла благополучно. Сигналы срочности и бедствия пилоты не объявляли.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Инцидент произошел с летевшим из Оренбурга в Москву Airbus A320 в понедельник, 10 марта.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер заявил об освобождении Суджи

    Трамп получил неожиданную поддержку по Украине

    В США предрекли прорыв укреплений ВСУ без американских разведданных

    На Украине признали превосходство Су-35 над F-16

    Трамп назвал преимущества присоединения к США для Канады

    Российская гимнастка рассказала об отказе в нейтральном статусе из-за поздравления с 9 Мая

    Россиянам назвали зарплату для покупки однушки в ипотеку

    В России назвали возможный срок полного освобождения Суджи

    Москвич оказался в СИЗО за стрельбу из пистолета по школьникам

    В стране ЕС указали на невозможность полной поддержки Украине от Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше