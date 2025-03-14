Пассажирка самолета пила весь полет и устроила дебош с криками и руганью

Daily Mail: Пассажирка Wizz Air устроила дебош на рейсе из Лондона в Хургаду

Пассажирка авиакомпании Wizz Air устроила пьяный дебош в самолете и сорвала рейс. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Женщина летела в Хургаду, Египет, из Лондона 12 марта. По словам очевидцев, она пила весь полет, а потом разразилась криками и руганью. Успокоить дебоширку не получилось, поэтому пилоты решили совершить незапланированную посадку в Афинах, Греция.

По прибытии правоохранители поднялись на борт и задержали нарушительницу. «В адрес женщины раздались освистывания и насмешки. Полиция забрала ее ко всеобщему удовольствию», — рассказал один из участников рейса.

Ранее россиянин, летевший из Уфы в Петербург, ударил бортпроводника по лицу во время рейса. Известно, что перед полетом мужчина напился.