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22:23, 14 марта 2025Россия

Пенсионерка из Суджи заявила о попытке изнасилования боевиком ВСУ

Пенсионерка из Суджи заявила о попытке изнасилования боевиком ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Жительница Суджи, эвакуированная в пятницу волонтерами и МЧС с освобождаемой территории, заявила ТАСС о попытке изнасилования со стороны военного Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Секса он хотел. Схватил меня, я вырываюсь. Он под наркотиками был или под чем-то», — рассказала россиянка.

По ее словам, военный ВСУ пригрозил ей, если она не ответит ему взаимностью, он расстреляет ее. Она уточнила, что в какой-то момент парень понял, что у него нет с собой автомата. Пенсионерка воспользовалась его растерянностью и скрылась.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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