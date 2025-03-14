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17:58, 14 марта 2025Экономика

Пенсионерка поговорила с мошенниками и осталась без квартиры и сбережений

Жительница Свирска лишилась более 2 млн рублей и квартиры из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Свирска поговорила с мошенниками и осталась без квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

75-летней женщине пришло сообщение о смене пароля от аккаунта на портале госуслуг. Испугавшись, она набрала номер, указанный в СМС. Ее собеседник представился главным сотрудником по защите персональных данных и вскоре перенаправил пенсионерку к другому «специалисту». Через некоторое время россиянке перезвонили по видеосвязи и предупредили, что у неких злоумышленников появился доступ на портале к ее личному кабинету, в связи с чем ее банковские счета могут заблокировать. Помимо этого, женщине показали доверенность на ее квартиру, якобы оформленную на чужое имя.

Аферисты объяснили, что для аннулирования доверенности пенсионерке необходимо срочно избавиться от жилья и перевести деньги на «безопасный счет». В результате через две недели квартира была продана. Вырученные со сделки деньги жительница Свирска отправила через банкомат в другом городе, куда ее направили мошенники. Сразу после получения средств — более двух миллионов рублей — они перестали выходить на связь.

Потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в марте стало известно, что аферисты обманули пожилого москвича на 10 миллионов рублей.

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