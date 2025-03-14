Певица Валерия высказалась о завершении карьеры

Певица Валерия заявила, что на данный момент не планирует уходить со сцены

Народная артистка России Валерия прокомментировала новости о том, что она приняла решение завершить карьеру. Об этом певица высказалась в подкасте «По каверочку», доступном на площадке «VK видео».

«Слова не было сказано про то, что я ухожу со сцены, и сто раз прощаться тоже я не буду. Вот так вот не хочется. Когда созрею, скажу: "Все, отчаливаю!" Но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период», — заявила исполнительница.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин сказал, что Валерия рассматривает то, «чтобы в ближайшие три года, возможно, закончить певческую карьеру и гастроли». «Но это не сегодня, не завтра», — подчеркнул он.

До этого медиаменеджер заявил, что последний концерт Валерии состоится в ближайшие три года.