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23:12, 14 марта 2025Россия

Политолог оценил предложение о перемирии России и Украины

Политолог Марков: Большая семерка обманула Трампа, нанесла удар ножом в спину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Политолог Сергей Марков оценил предложение о перемирии России и Украины, заявив, что страны «Большой семерки» (G7) нанесли удары по президенту США Дональду Трампу. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Вывод из этого один: если злейшие враги России что-то требуют от России, то абсолютно ясно, что делать это России не выгодно — и не надо. Так Большая семерка еще раз обманула Дональда Трампа, нанесла удар ножом в спину ему и его идее о перемирии», — отметил российский политолог.

По его словам, после такого ультимативного требования в России уже ни один человек не сможет поддержать это перемирие.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что отказ от прекращения огня невыгоден России, как и безропотное согласие. По его словам, Москва должна ответить в формате «да, но...», выдвинув два условия: полное оружейное эмбарго и отмена санкций.

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