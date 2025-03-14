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13:47, 14 марта 2025Бывший СССР

Полиция показала фото подозреваемого в убийстве известного неонациста в Одессе

Полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве неонациста Ганула в Одессе
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Национальная полиция Украины»

Национальная полиция Украины объявила в розыск подозреваемого в убийстве участника поджога людей в Доме профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Фото мужчины были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На опубликованных Нацполицией Украины кадрах запечатлен мужчина средних лет. Подозреваемый в убийстве неонациста был в темной одежде, также при нем была небольшая зеленая сумка через плечо.

«Полиция устанавливает местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля. Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении мужчины с фото, просим сообщить в полицию», — говорится в заявлении ведомства.

Днем 14 марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал об убийстве Ганула в Одессе. Сообщалось, что на мужчину было совершено покушение с применением огнестрельного оружия.

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