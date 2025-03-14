Популярная блогерша бесплатно сходила к Собчак и удивилась комментариям

Блогерша Карина Нигай заявила, что не платила Собчак за интервью

Популярная блогерша и участница шоу «Звезды в Африке» Карина Нигай заявила, что не платила ведущей Ксении Собчак за то, что та взяла у нее интервью. Об этом блогерша рассказала в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой, запись выпуска доступна на YouTube-канале.

По словам Нигай, Собчак сама предложила ей стать гостьей интервью. Блогерша заверила, что ее участие было полностью бесплатным. «Я никогда не платила Ксюше», — сообщила Нигай и добавила, что предположения и комментарии о том, что она заплатила за то, чтобы попасть на интервью к Собчак, ее удивили.

Нигай также отметила, что она и ее команда месяц думали, принять ли предложение Собчак. В итоге блогерша согласилась. По ее словам, съемки прошли без каких-либо проблем.

Ранее сын Ксении Собчак Платон раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Мальчик негативно оценил деятельность журналистки в социальных сетях.

