Португалия передумала покупать американские истребители из-за Трампа

Publico: Португалия передумала менять истребители F-16 на F-35 из-за позиции США

Португалия передумала менять американские истребители F-16 на новые F-35 из-за позиции администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр обороны страны Нуну Мелу в интервью Publico.

«Мир уже изменился. В США прошли выборы, была озвучена позиция по отношению к НАТО и миру, высказанная министром обороны и самим президентом США, которую также необходимо учитывать в Европе и в Португалии», — отметил он.

Глава Минобороны Португалии подчеркнул, что позиция Вашингтона «в контексте НАТО и в международном геостратегическом плане» побудила Лиссабон задуматься о «лучших вариантах» истребителей. Мелу подчеркнул, что для Португалии предсказуемость союзников является высшим благом.

Министр добавил, что его стране важно, чтобы союзники всегда оставались на их стороне, поэтому Португалия рассмторит для покупки другие варианты, в частности, истребители европейского производства.