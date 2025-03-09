В Германии допустили отказ от покупки истребителей у США

Bild: ФРГ может разорвать договор с США о покупке 35 истребителей F-35A

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ФРГ может разорвать договор с США о приобретении 35 американских истребителей F-35A. Его слова приводит Bild.

Ишингер допустил отказ от покупки истребителей у США, если Вашингтон встроит в них дистанционный «аварийный выключатель», как в пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных Киеву.

«Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — сказал он.

6 марта в Пентагоне подтвердили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США вступила в силу. Решение о паузе в поставках относится и к оружию, которое уже находилось на пути в страну.