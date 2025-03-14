Потерявшей влечение к токсичному мужу женщине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, потерявшей влечение к токсичному мужу. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.
По словам женщины, секс никогда не был лучшей частью их отношений, и ее либидо было выше, чем у мужа. Когда женщина забеременела, муж вообще не хотел заниматься сексом, что задевало ее. Постепенно угасло и ее влечение. Однако в последние год-два супруг стал требовать интима чаще: два-три раза в неделю.
«Но мне не нравится. Мне больше не нравится, как его руки ощущаются на мне, и мне приходится очень сильно настраиваться, чтобы получить оргазм, который и так случается редко. Я делаю это для него, потому что я действительно люблю его и потому что он мрачнеет, если мы обходимся без секса больше недели», — жалуется она.
Когда женщина отвергает мужа, он становится пассивно-агрессивным или злым, кричит, что вышвырнул бы ее из дома, если бы не любил и она не была бы хорошей матерью. Идти к семейному психотерапевту мужчина отказывается.
«Он думает, что я использую его для комфортной жизни, но это неправда. Во время споров я упоминала, что, возможно, вместо того, чтобы обвинять и стыдить меня, он мог бы спать с другими людьми. Совсем недавно я фантазировала о том, как влюблюсь и снова займусь страстным сексом, не с кем-то реальным, но и не с мужем. Я чувствую себя виноватой за фантазии, но я хотя бы осознала, что могу желать, пусть и не его», — написала женщина.
В ответ Юзвяк отметил, что отношения, в которых один партнер кричит на другого за отказ в сексе и не считает интимные проблемы общими, не кажутся идеальными. «Кажется крайне маловероятным, что вы магическим образом вернетесь к своему прежнему желанию к нему. Угроза скандала, если вы не исполните желание мужа, может все испортить. Интересно, в какой степени он знает о вашем отсутствии влечения — возникают ли твои ссоры из-за того, что ты так же откровенна с ним, как в письме, или он догадывается, что есть проблема, потому что иногда вы отказываете?» — задался вопросом он.
Коуч порекомендовал женщине всерьез задуматься о разводе, но перед этим убедиться, что она сможет содержать себя, когда уйдет от супруга.
Разработайте план. Продолжайте настаивать на терапии, возможно, говоря больше о том, что происходит внутри вас, если можете сделать это безопасно. Может быть, действительно сходите на соло-терапию, чтобы поговорить о проблеме с кем-то. Я верю, что вы любите своего мужа, но не верю, что вы решите эту проблему, если он не начнет сострадать вам, как вы ему
Ранее Юзвяк дал совет мужчине, пожаловавшемуся на затхлый запах от мошонки. По словам автора письма, запах от гениталий сохраняется независимо от того, принимал ли он душ и вел ли активный образ жизни.