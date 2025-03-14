Потерявшей влечение к токсичному мужу женщине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, потерявшей влечение к токсичному мужу. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, секс никогда не был лучшей частью их отношений, и ее либидо было выше, чем у мужа. Когда женщина забеременела, муж вообще не хотел заниматься сексом, что задевало ее. Постепенно угасло и ее влечение. Однако в последние год-два супруг стал требовать интима чаще: два-три раза в неделю.

«Но мне не нравится. Мне больше не нравится, как его руки ощущаются на мне, и мне приходится очень сильно настраиваться, чтобы получить оргазм, который и так случается редко. Я делаю это для него, потому что я действительно люблю его и потому что он мрачнеет, если мы обходимся без секса больше недели», — жалуется она.

Когда женщина отвергает мужа, он становится пассивно-агрессивным или злым, кричит, что вышвырнул бы ее из дома, если бы не любил и она не была бы хорошей матерью. Идти к семейному психотерапевту мужчина отказывается.

«Он думает, что я использую его для комфортной жизни, но это неправда. Во время споров я упоминала, что, возможно, вместо того, чтобы обвинять и стыдить меня, он мог бы спать с другими людьми. Совсем недавно я фантазировала о том, как влюблюсь и снова займусь страстным сексом, не с кем-то реальным, но и не с мужем. Я чувствую себя виноватой за фантазии, но я хотя бы осознала, что могу желать, пусть и не его», — написала женщина.

В ответ Юзвяк отметил, что отношения, в которых один партнер кричит на другого за отказ в сексе и не считает интимные проблемы общими, не кажутся идеальными. «Кажется крайне маловероятным, что вы магическим образом вернетесь к своему прежнему желанию к нему. Угроза скандала, если вы не исполните желание мужа, может все испортить. Интересно, в какой степени он знает о вашем отсутствии влечения — возникают ли твои ссоры из-за того, что ты так же откровенна с ним, как в письме, или он догадывается, что есть проблема, потому что иногда вы отказываете?» — задался вопросом он.

Коуч порекомендовал женщине всерьез задуматься о разводе, но перед этим убедиться, что она сможет содержать себя, когда уйдет от супруга.

Разработайте план. Продолжайте настаивать на терапии, возможно, говоря больше о том, что происходит внутри вас, если можете сделать это безопасно. Может быть, действительно сходите на соло-терапию, чтобы поговорить о проблеме с кем-то. Я верю, что вы любите своего мужа, но не верю, что вы решите эту проблему, если он не начнет сострадать вам, как вы ему Рич Юзвяк секс-коуч

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, пожаловавшемуся на затхлый запах от мошонки. По словам автора письма, запах от гениталий сохраняется независимо от того, принимал ли он душ и вел ли активный образ жизни.