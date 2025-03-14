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22:58, 14 марта 2025Россия

Появилась запись переговоров экипажа российского истребителя о сбитом самолете ВСУ

Опубликована запись переговоров экипажа Су-30МС2 ВКС РФ о сбитом МиГ-29 ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: UAC / Globallookpress.com

Появилась запись переговоров экипажа российского истребителя о сбитом самолете Вооруженных сил Украины, ее опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».

Радиообмен экипажа Су-30МС2 ВКС России появился на фоне перехваченных переговоров пилота МиГ-29. Он сообщил, что его борт падает.

«Спасибо за информацию, очень радостно», — прокомментировал один из российских военных. «Хоть бы сдох, а?» — добавил второй член экипажа, услышав, что пилот ВСУ принял решение катапультироваться из горящей машины.

Канал «Говорит Воевода» ранее рассказывал, что самолет сбили летчики Су-30СМ2, хотя о поражении цели отчитались в ПВО.

О том, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ 22 февраля. Помимо боевой машины системы ПВО за сутки сбили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотников.

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