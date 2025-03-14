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07:59, 14 марта 2025Россия

Появились подробности попытки атаки ВСУ на московский регион

Shot: Московский регион пытались атаковать беспилотники кустарной сборки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Беспилотники, которые пытались атаковать Московский регион, были кустарной сборки. Подробности о попытке атаки привел Telegram-канал Shot.

По его информации, специалисты при первичном осмотре обломков пришли к выводу, что летательные аппараты были собраны из нескольких частей других беспилотников.

Утром в пятницу, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону столицы. Подробностей о ситуации не привел, но добавил, что на месте работают сотрудники оперативных служб.

Впоследствии стало известно, что в московском регионе три автомобиля и частный дом оказались повреждены при атаке беспилотника. Хозяева дома не пострадали — они смогли самостоятельно выбраться из дома после происшествия и вызвали на место спасателей.

ЖЗЛ
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