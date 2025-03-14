Пожилого россиянина обвинили в сексуальном насилии над девятилетней внучкой сожительницы

В Ленобласти мертвым нашли мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей

В Ленинградской области 62-летнего мужчину обвинили в сексуальном насилии над девятилетней внучкой сожительницы. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне в полицию обратилась мать школьницы, в тот же день было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался сожитель бабушки, с которым школьница встретилась летом 2024 года на даче в Гатчине. Мужчина оказывал ребенку знаки внимания, когда они оставались наедине — трогал ее за грудь и половые органы, а также ложился рядом и лез под одежду.

Когда это вскрылось, мужчина все отрицал, однако в тот же день скрылся в неизвестном направлении. Позже его без признаков жизни нашли в одном из дачных домов.

Ранее сообщалось, в Нижегородской области суд дал 10 лет иностранцу, изнасиловавшему девочку.