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10:20, 14 марта 2025Силовые структуры

Пожилого россиянина обвинили в сексуальном насилии над девятилетней внучкой сожительницы

В Ленобласти мертвым нашли мужчину, подозреваемого в насилии над школьницей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области 62-летнего мужчину обвинили в сексуальном насилии над девятилетней внучкой сожительницы. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне в полицию обратилась мать школьницы, в тот же день было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался сожитель бабушки, с которым школьница встретилась летом 2024 года на даче в Гатчине. Мужчина оказывал ребенку знаки внимания, когда они оставались наедине — трогал ее за грудь и половые органы, а также ложился рядом и лез под одежду.

Когда это вскрылось, мужчина все отрицал, однако в тот же день скрылся в неизвестном направлении. Позже его без признаков жизни нашли в одном из дачных домов.

Ранее сообщалось, в Нижегородской области суд дал 10 лет иностранцу, изнасиловавшему девочку.

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