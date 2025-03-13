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20:18, 13 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе иностранец получил десять лет за изнасилование девочки

В Нижегородской области суд дал 10 лет иностранцу, изнасиловавшему девочку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы 34-летнего мужчину за изнасилование девочки-подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 14 августа 2023 года осужденный надругался над девочкой. Спустя несколько дней он уехал из Нижегородской области, но его задержали в Подмосковье.

Ранее в Ленинградской области 22-летний кассир изнасиловал 16-летнюю девочку.

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