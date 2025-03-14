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14:35, 14 марта 2025Силовые структуры

Познакомившаяся в интернете с россиянином девушка ограбила его и избила сковородой

В Москве поймали девушку, избившую сковородой и ограбившую парня после свидания
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве задержана девушка, которая после свидания с 24-летним молодым человеком избила его сковородкой и ограбила. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, пострадавший познакомился с фигуранткой в интернете и договорился с ней о встрече. Он пришел к ней в гости, и прямо на пороге девушка ударила его сковородкой по голове и отобрала все деньги и мобильный телефон. Затем, на потерпевшего напал ее сообщник с ножом. Молодой человек получил серьезные ранения, но смог убежать. На улице он попросил прохожих вызвать скорую.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на работницу церковной лавки при храме в городе Оса Пермского края.

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