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10:40, 14 марта 2025Из жизни

Премьер-министр предложил поиграть с крокодилом обидевшей маленького вомбата блогерше

Американка схватила вомбата и оказалась под угрозой депортации из Австралии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Австралии премьер-министр отчитал блогершу, которая схватила детеныша вомбата, и предложил ей поиграть с крокодилом. Об этом пишет Metro.

Американка Сэм Джонс, которая называет себя инфлюэнсером, охотницей и любительницей природы, поехала в отпуск в Австралию. На видео, которое она выложила на свою страницу в социальных сетях, Джонс радостно хватает с обочины маленького вомбата и бежит к машине, чтобы партнер снял ее с добычей. На протяжении всего ролика детеныш кричит, а его мать тревожно следует за похитительницей. Зафиксировав на видео вомбата, Джонс опустила его на дорогу рядом с матерью. Видео стало вирусным и вызвало резко отрицательную реакцию у зрителей. Обидевшая малыша-вомбата блогерша привлекла внимание властей и оказалась под угрозой депортации.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз в четверг, 13 марта, предложил Джонс попытать счастья с животным, которое может дать отпор. «Отнять детеныша вомбата у его матери, тем самым явно причинив матери страдания. Это просто возмутительно. Я предлагаю этой так называемой инфлюэнсерше, попробовать провернуть этот трюк с другими австралийскими животными. Пусть заберет детеныша крокодила у его матери. Посмотрим, как она к этому отнесется», — сказал Альбаниз. Министр внутренних дел Тони Берк заявил, что правительство пересматривает условия визы Джонс, чтобы определить, нарушила ли она условия пребывания в стране. Он предположил, что ей могут пожизненно запретить въезд в Австралию.

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Общество защиты вомбатов заявило, что было шокировано «жестоким обращением с вомбатом» ради «лайков в соцсетях».

У Джонс более 92 тысяч подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). После волны критики она удалила ролик и сделала свой аккаунт закрытым.

Ранее сообщалось, что самке вомбата по кличке Мисс Руби, живущей в заказнике Safe Haven в австралийском штате Квинсленд, назначили программу похудения. Ее посадили на диету и заставили заниматься спортом.

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