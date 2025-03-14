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09:30, 14 марта 2025Силовые структуры

Признание задержанного ФСБ россиянина за госизмену попало на видео

ФСБ показала видео с признанием задержанного за госизмену жителя Керчи
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео с признанием жителя Керчи, задержанного по подозрению в государственной измене. Запись публикует РИА Новости.

Мужчина рассказал, что в Telegram ему пришло сообщение со скрытого номера с просьбой подтвердить свою личность, после этого собеседник, представившийся сотрудником украинских спецслужб, заявил о нахождении войск Украины на границе с Крымом и их готовности зайти на территорию полуострова. По словам мужчины, он испугался и согласился помогать.

Через время собеседник написал ему еще раз и дал задание — сфотографировать феодосийскую нефтебазу. Оказавшись в Феодосии, мужчина снял из машины необходимую цель.

О задержании 29-летнего жителя Крыма стало известно ранее, 14 марта. По данным силовиков, он вышел на контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и по его заданию собирал в регионе информацию, которая была необходима для использования при нанесении ракетных ударов.

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