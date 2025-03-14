Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Чичваркина за нарушения иноагентства

Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело против Чичваркина

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в России иностранным агентом) за нарушение статуса иноагентства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки переданы следственным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

По данным прокуратуры, Чичваркин в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В марте он продолжил распространять материалы на видеохостинге без маркировки иноагента.

11 февраля сообщалось, что столичный суд составил в отношении Чичваркина протокол об участии в нежелательной организации.