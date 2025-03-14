Прокуратура признала незаконным возбуждение дела против замглавы российского города

Прокуратура отменила решение о возбуждении дела против замглавы Дубны Гришина

Прокуратура признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела против замглавы Дубны Павла Гришина. Об этом сообщает телеканал «Дубна».

Ведомство проверило материалы дела и пришло к выводу об отсутствии правовых оснований для привлечения чиновника к уголовной ответственности. Данные следствия о допущенных в действиях Гришина нарушениях не подтверждаются, отметили в прокуратуре и отменили постановление следственных органов.

Гришин продолжает работу в должности заместителя главы городского округа Дубна Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, указал телеканал.

12 марта сообщалось о задержании чиновника по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.