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12:04, 14 марта 2025Силовые структуры

Прокуратура признала незаконным возбуждение дела против замглавы российского города

Прокуратура отменила решение о возбуждении дела против замглавы Дубны Гришина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокуратура признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела против замглавы Дубны Павла Гришина. Об этом сообщает телеканал «Дубна».

Ведомство проверило материалы дела и пришло к выводу об отсутствии правовых оснований для привлечения чиновника к уголовной ответственности. Данные следствия о допущенных в действиях Гришина нарушениях не подтверждаются, отметили в прокуратуре и отменили постановление следственных органов.

Гришин продолжает работу в должности заместителя главы городского округа Дубна Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, указал телеканал.

12 марта сообщалось о задержании чиновника по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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