Пугачева не смогла выпустить новый альбом из-за желания сэкономить

Mash: Новый альбом Пугачевой выйдет позже из-за желания певицы сэкономить

Новый альбом Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, выйдет позже «из-за жадности» певицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что осенью 2023-го года певица приехала в Россию и записала на студии в Твери несколько треков, но они «подвисли», так как исполнительница не нашла нужного саунд-продюсера. «Примадонна хотела платить не деньгами, а почетной строчкой в резюме: "работал с Пугачевой". И желающие нашлись. Одна из команд рассказала, что сначала обрадовалась предложению и взялась за авантюру, но потом сто раз пожалела», — говорится в сообщении.

По данным источника, решившие сотрудничать с певицей люди перестали выходить с ней на связь. Они рассказали каналу, что работали с Пугачевой бесплатно и были удивлены количеством требований, которые артистка им выдвинула. Подчеркивается, что никаких документов между сторонами подписано не было. «Со слов ребят, Пугачевой пришлось срывать трубки знакомым в попытке узнать, как обстоят дела с релизом. Но в ответ — сплошные завтраки», — пишет канал.

Ранее депутат Государственной Думы России Виталий Милонов высказался о возможном возвращении в страну артистов Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе, которые уехали после начала СВО.