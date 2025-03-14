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15:37, 14 марта 2025Культура

Пугачева не смогла выпустить новый альбом из-за желания сэкономить

Mash: Новый альбом Пугачевой выйдет позже из-за желания певицы сэкономить
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Новый альбом Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, выйдет позже «из-за жадности» певицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что осенью 2023-го года певица приехала в Россию и записала на студии в Твери несколько треков, но они «подвисли», так как исполнительница не нашла нужного саунд-продюсера. «Примадонна хотела платить не деньгами, а почетной строчкой в резюме: "работал с Пугачевой". И желающие нашлись. Одна из команд рассказала, что сначала обрадовалась предложению и взялась за авантюру, но потом сто раз пожалела», — говорится в сообщении.

По данным источника, решившие сотрудничать с певицей люди перестали выходить с ней на связь. Они рассказали каналу, что работали с Пугачевой бесплатно и были удивлены количеством требований, которые артистка им выдвинула. Подчеркивается, что никаких документов между сторонами подписано не было. «Со слов ребят, Пугачевой пришлось срывать трубки знакомым в попытке узнать, как обстоят дела с релизом. Но в ответ — сплошные завтраки», — пишет канал.

Ранее депутат Государственной Думы России Виталий Милонов высказался о возможном возвращении в страну артистов Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе, которые уехали после начала СВО.

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