Путин описал будущее отношений с США одной фразой

Путин: Ситуация в отношениях с США начинает двигаться, посмотрим, что получится

Ситуация в отношениях с США начинает двигаться, посмотрим, что получится. Так будущее отношений Москвы и Вашингтона описал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«В целом ситуация начинает двигаться, посмотрим, что из этого получится. Мы сегодня этой темой и позанимаемся», — сказал российский лидер на совещании с постоянными членами Совбеза России.

Ранее Путин поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, российский президент заявил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.