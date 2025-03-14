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19:42, 14 марта 2025Мир

Путин описал будущее отношений с США одной фразой

Путин: Ситуация в отношениях с США начинает двигаться, посмотрим, что получится
Семен Александров (редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Ситуация в отношениях с США начинает двигаться, посмотрим, что получится. Так будущее отношений Москвы и Вашингтона описал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«В целом ситуация начинает двигаться, посмотрим, что из этого получится. Мы сегодня этой темой и позанимаемся», — сказал российский лидер на совещании с постоянными членами Совбеза России.

Ранее Путин поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию украинского конфликта. Кроме того, российский президент заявил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

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