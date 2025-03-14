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18:16, 14 марта 2025Мир

Путин пригласил президента Венесуэлы в Москву на 9 мая

Путин пригласил Мадуро на празднование Дня Победы 9 мая в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Президент России Владимир Путин пригласил венесуэльского лидера Николаса Мадуро на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал он во время переговоров по видеосвязи.

Российский лидер отметил, что Россия помнит, что Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции, а поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов сыграли важную роль в обеспечении работы советской военной техники.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никола Пашинян подтвердил, что будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве.

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