Путин пригласил президента Венесуэлы в Москву на 9 мая

Путин пригласил Мадуро на празднование Дня Победы 9 мая в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил венесуэльского лидера Николаса Мадуро на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал он во время переговоров по видеосвязи.

Российский лидер отметил, что Россия помнит, что Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции, а поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов сыграли важную роль в обеспечении работы советской военной техники.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никола Пашинян подтвердил, что будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве.