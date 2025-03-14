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17:35, 14 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта любимая поза для сна у россиян

Институт РОМИР: 19 процентов россиян спят на правом боку
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

В преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 14 марта, бренд Askona и Институт человека РОМИР провели опрос и выяснили, в какой позе предпочитают спать россияне. Результатами они поделились с «Лентой.ру».

Согласно данным опроса, четверть россиян предпочитают во время сна менять положение тела. При этом 19 процентов жителей страны признались, что спят на правом боку, по 13 процентов — на левом боку и на животе, а 11 процентов — на спине. В позе эмбриона выбирают спать шесть процентов респондентов, а «звездочкой» — только один процент россиян. Еще три процента рассказали, что выбирают другие позы.

Исследователи отметили, что не могут назвать любимую позу те, кто слишком быстро засыпает и не помнит, в какой позе спит, — таких набралось 9 процентов, причем с мужчинами это случается вдвое чаще женщин.

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Почти половина (45 процентов) опрошенных добавили, что спят со своими партнерами.

Ранее сомнолог Дебора Ли подсказала борющимся с бессонницей людям использовать метод парадоксальной интенции. По словам Ли, при бессоннице в постели нужно приказать себе бодрствовать.

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