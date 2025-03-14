Раскрыты новые полезные свойства кофе

Химик Селиванова: Кофе замедляет старение благодаря антиоксидантам в составе

Кофе помогает сохранить здоровье кишечника и замедляет старение, уверяет химик и нутрицолог Ирина Селиванова. Новые полезные свойства этого напитка она раскрыла в беседе с kp.ru.

Селиванова объяснила, что сохранить здоровье и продлить молодость помогает бактерия Lawsonibacter asaccharolyticus, которая содержится в кофе. В организме человека она повышает уровень тригонеллина — вещества, помогающего избежать возрастного увядания мышц, а также хининной кислоты, которая необходима для снижения холестерина. Кроме того, эта бактерия участвует в процессе ферментации сложных углеводов и метаболизме различных веществ, добавила химик.

Кофе также содержит антиоксиданты, которые снижают уровень свободных радикалов в организме и замедляют старение. Химик отметила, что в этом напитке также есть хлорогеновая кислота, ускоряющая процесс расщепления жиров.

Ранее нутрициолог Диана Никитина назвала лучшее время для употребления кофе, чтобы он обеспечил организм энергией надолго и не навредил самочувствию. По ее мнению, этот напиток лучше употреблять не сразу после пробуждения, а спустя 1,5-2 часа.