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14:32, 14 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали лучшее время для кофе

Нутрициолог Никитина: Кофе лучше пить через 1,5-2 часа после пробуждения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Диана Никитина назвала лучшее время для употребления кофе и сладкого, чтобы они обеспечили организм энергией надолго и не навредили самочувствию. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

По мнению Никитиной, кофе лучше пить не сразу после пробуждения, а спустя 1,5-2 часа. Первую чашку бодрящего напитка она рекомендовала употребить в интервале между 10 утра и полуднем. Вторую порцию кофе она посоветовала пить примерно в два часа дня.

Кофеин влияет на естественную выработку гормона бодрости кортизола, подавляя его. Это может привести к тому, что со временем потребуется увеличивать дозу кофе для достижения прежнего эффекта. Кроме того, утренний кофе может спровоцировать желание съесть что-то сладкое после обеда, так как кортизол поднимает кровяное давление и заставляет тело запасать энергию

Диана Никитинанутрициолог

Сладкое и выпечку Никитина посоветовала есть в первой половине дня, когда метаболизм работает активнее, а расход энергии выше. Вечером быстрые углеводы могут провоцировать скачки сахара, что ухудшает качество сна и приводит к накоплению лишнего веса, предупредила она.

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