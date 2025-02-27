Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 27 февраля 2025Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали отказаться от кофе

Врач Лаврова: Беременным женщинам можно пить не более двух чашек кофе в день
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Karl Fredrickson / Unsplash

В большинстве случаев без вреда для здоровья можно употреблять до четырех чашек кофе в день, но некоторым людям от него лучше полностью отказаться, заявила гастроэнтеролог Любовь Лаврова. В каких случаях напиток может принести больше вреда, чем пользы, она рассказала «Ленте.ру».

По словам Лавровой, кофеин временно повышает артериальное давление за счет сужения сосудов и стимуляции симпатической нервной системы. При отсутствии проблем со здоровьем это повышение носит кратковременный характер, но у пациентов с артериальной гипертензией эффект может быть более выраженным и долгим. В связи с этим людям с неконтролируемым высоким давлением или плохо поддающейся терапии гипертонией лучше не пить кофе, считает врач.

Кофеин оказывает стимулирующее действие на миокард, увеличивает пульс и может провоцировать сбои сердечного ритма. Россиянам с заболеваниями сердца следует выбирать другие напитки

Любовь Лавровагастроэнтеролог
Материалы по теме:
Польза и вред какао для организма. Как употреблять какао при его высокой калорийности?
Польза и вред какао для организма.Как употреблять какао при его высокой калорийности?
21 августа 2023
Польза и вред кофе. Как кофе влияет на организм и действительно ли пить его опасно для здоровья?
Польза и вред кофе.Как кофе влияет на организм и действительно ли пить его опасно для здоровья?
29 мая 2023

Не лучшим выбором станет кофе и для беременных женщин, продолжила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, кофеин проникает через плаценту и может оказывать влияние на плод. Кроме того, избыточное потребление напитка связано с повышенным риском преждевременных родов. Будущим матерям Лаврова посоветовала выпивать не более одной-двух чашек кофе в день.

Также кофеин увеличивает выведение кальция с мочой, что вредит костям, поэтому людям с остеопорозом или высоким риском его развития кофе пить не следует.

«Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, что приводит к бодрствованию. У людей с нарушениями сна это может усугубить проблему, особенно если пить кофе во второй половине дня. Кофеин активирует симпатическую нервную систему, что может спровоцировать учащенное сердцебиение, тревожность и даже панические атаки», — подытожила доктор.

Ранее ортодонт Виктория Радько рассказала, как пить кофе, чтобы избежать потемнения зубной эмали. Она рекомендовала пить кофе через трубочку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР перехватили радиопереговоры с командиром ВСУ. Он ругался на подчиненных за оставление позиций

      В России ужесточат подготовку к отопительному сезону

      Россиянин ударил полицейского в лицо и отделался штрафом

      Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

      Некоторым россиянам посоветовали отказаться от кофе

      На Западе назвали встречу Макрона с Трампом пустой тратой времени

      В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте

      Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке превратилась в панельные дома

      Российские войска нанесли три удара по ВСУ на купянском направлении

      Стало известно об освобождении от ВСУ еще одного населенного пункта Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше