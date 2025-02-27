Некоторым россиянам посоветовали отказаться от кофе

Врач Лаврова: Беременным женщинам можно пить не более двух чашек кофе в день

В большинстве случаев без вреда для здоровья можно употреблять до четырех чашек кофе в день, но некоторым людям от него лучше полностью отказаться, заявила гастроэнтеролог Любовь Лаврова. В каких случаях напиток может принести больше вреда, чем пользы, она рассказала «Ленте.ру».

По словам Лавровой, кофеин временно повышает артериальное давление за счет сужения сосудов и стимуляции симпатической нервной системы. При отсутствии проблем со здоровьем это повышение носит кратковременный характер, но у пациентов с артериальной гипертензией эффект может быть более выраженным и долгим. В связи с этим людям с неконтролируемым высоким давлением или плохо поддающейся терапии гипертонией лучше не пить кофе, считает врач.

Кофеин оказывает стимулирующее действие на миокард, увеличивает пульс и может провоцировать сбои сердечного ритма. Россиянам с заболеваниями сердца следует выбирать другие напитки Любовь Лаврова гастроэнтеролог

Не лучшим выбором станет кофе и для беременных женщин, продолжила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, кофеин проникает через плаценту и может оказывать влияние на плод. Кроме того, избыточное потребление напитка связано с повышенным риском преждевременных родов. Будущим матерям Лаврова посоветовала выпивать не более одной-двух чашек кофе в день.

Также кофеин увеличивает выведение кальция с мочой, что вредит костям, поэтому людям с остеопорозом или высоким риском его развития кофе пить не следует.

«Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, что приводит к бодрствованию. У людей с нарушениями сна это может усугубить проблему, особенно если пить кофе во второй половине дня. Кофеин активирует симпатическую нервную систему, что может спровоцировать учащенное сердцебиение, тревожность и даже панические атаки», — подытожила доктор.

Ранее ортодонт Виктория Радько рассказала, как пить кофе, чтобы избежать потемнения зубной эмали. Она рекомендовала пить кофе через трубочку.