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10:30, 25 февраля 2025Забота о себе

Россиянам рассказали о способах избежать потемнения эмали при употреблении кофе

Ортодонт Радько: Чтобы избежать потемнения эмали, надо пить кофе до чистки зубов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Christina Rumpf / Unsplash

Чтобы избежать потемнения эмали при употреблении кофе, надо соблюдать несколько простых правил, считает ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Своими рекомендациями врач поделилась с «Лентой.ру».

После употребления кофе на зубах остается тонкая пленка, которая со временем может привести к появлению стойкого налета и сделать эмаль темной, предупредила Радько. Чтобы избежать этого, надо пить этот напиток утром, до чистки зубов. Зубная паста удалит налет и остатки кофе, что поможет сохранить естественный цвет зубов, объяснила врач.

При этом, по словам Радько, после отбеливания или профессиональной чистки зубов следует временно воздержаться от употребления кофе, а также ограничить употребление продуктов и напитков, способных окрасить эмаль. В случае если человек не может отказаться от кофе после этих процедур, употреблять напиток стоит через трубочку, чтобы минимизировать контакт с зубами. После этого желательно прополоскать рот водой или воспользоваться зубной щеткой, рассказала ортодонт.

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