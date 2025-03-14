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10:40, 14 марта 2025Мир

Раскрыты темы разговора Путина и принца Саудовской Аравии

SPA: Путин и принц Саудовской Аравии бен Сальман обсудили украинский кризис
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Сальман обсудили украинский кризис. Темы телефонного разговора раскрыло SPA.

«В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса», — сообщило агентство.

Кроме того, бен Сальман подтвердил стремление Саудовской Аравии «поддержать все добрые начинания для облегчения диалога и всего, что ведет к достижению политического решения кризиса в Украине».

Ранее в Кремле проинформировали о состоявшемся телефонном разговоре между российским президентом и наследным принцем Саудовской Аравии.

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