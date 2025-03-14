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00:58, 14 марта 2025Мир

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

В Кремле заявили, что Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом проинформировали в Кремле.

«Президент России поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что Путин высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, а также поблагодарил за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей РФ и США. В свою очередь, собеседник российского президента отметил важность урегулирования украинского кризиса.

Помимо этого, во время беседы политики обсудили актуальные вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках «ОПЕК+».

Последний раз Путин общался по телефону с Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом в феврале этого года. В частности, стороны подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и энергетики.

В ноябре прошлого года Владимир Путин и наследный принц Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону конфликт на Ближнем Востоке.

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